Общество 19 марта 2024, 20:18 Фейк: «Сбер» подтвердил, что в России введут систему социального рейтинга Информацию о введении в России системы социального рейтинга опровергли РИА «Новости»

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В открытый доступ выложили информацию о том, что в России якобы решили ввести социальный рейтинг для граждан. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в России якобы планируют ввести социальный рейтинг. Согласно этой системе, жителей страны будут оценивать по ряду параметров и, в соответствии с количеством полученных ими баллов, гражданам будут доступны определенные льготы. В частности, о социальном рейтинге в России заговорила блогер Екатерина Коваленко, которая постоянно проживает в Италии.

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Она заявила, что бывшая дочерняя структура «Сбера» — Центр речевых технологий разрабатывает систему распознавания людей по силуэтам и по воспроизводимым звукам. Так как предприятие было дочерним раньше, то говорить о прямой заинтересованности «Сбера» в этом случае нельзя.

Блогер для привлечения большего числа подписчиков часто обращается к хайповым темам, которые волнуют граждан. Вопрос социального рейтинга относится именно к таким проблемам. Также автор использует броские, привлекательные заголовки, которые не соответствуют действительности.

Коваленко в своем видео сослалась на статью на сайте Pravda.ru. В этой статье, со ссылкой на некое издание AB News, говорится о том, что разработка двухуровневой системы социального рейтинга ведется в Российском государственном социальном университете. Как объяснили специалисты, социальный статус — это текущие заслуги гражданина, а социальный уровень — его перспективы.

Правда

Информация о том, что в России вводится система социального рейтинга, не соответствует действительности. «Сбер» не имеет отношения к созданию скоринговой системы (автоматизированной системы оценки платежеспособности заемщика), которая якобы будет внедряться в российском обществе.

Издание «Чита.ру» еще осенью 2023 года взяло интервью у представителей научного заведения, в ходе которого они опровергли возможность работы со «Сбером» в этой сфере. Эта информация о причастности Сбера к созданию системы социального рейтинга и в этом случае некорректна.

О невозможности запуска в России системы социального рейтинга также писали в «Парламентской газете». Авторы статьи заявили, что в нашей стране и не планируют запускать систему социального рейтинга. Главная проблема такой системы — невозможность четко и окончательно сформулировать критерии «хороших» и «плохих» россиян, а также возможные ошибки в работе искусственного интеллекта (ИИ) и отсутствие у него моральных качеств.

Создатели экспериментальной рейтинговой социальной системы заявили, что не рассматривали «Сбер» в качестве партнера для сотрудничества, хотя при этом искали партнерство с «огосударствленным» банком, то есть с долей государственного участия. Тем не менее, речи о внедрении какой-либо рейтинговой системы в обществе сейчас не идет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.