Общество 23 ноября 2022, 15:18 Фейк: самолеты костромской авиакомпании непригодны к полетам РИА «Новости»

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что самолеты на «Костромском авиапредприятии» находятся в состоянии, непригодном к выполнению полетов. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Самолеты региональной авиакомпании «Костромское авиапредприятие» находятся в состоянии, непригодном к выполнению полетов, заявили некоторые Telegram-каналы.

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«В ходе недавней внеплановой проверки „Костромского авиапредприятия“ инспекторы Ространснадзора обнаружили большие вмятины на двух из четырех Ан-26 во флоте перевозчика, которые сейчас выполняют рейсы только между Костромой и Санкт-Петербургом три раза в неделю», — рассказали авторы поста.

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Правда

На самом деле в результате проверки «Костромского предприятия» серьезных нарушений не выявили.

«Проверка Ространснадзора проходила в течение недели, на данный момент ее выездной этап завершен. Замечаний, которые бы влияли на безопасность полетов и на эксплуатацию воздушных судов, нет. Предприятие в полном объеме производит полеты по центральному расписанию. Санитарная авиация также работает в плановом режиме. Никаких ограничений на компанию ни во время, ни после проверки, не накладывалось», — отметил директор авиакомпании Александр Лукин.

«Костромское авиапредприятие» работает в штатном режиме. Воздушные суда выполняют рейсы в соответствии с заявленным расписанием.

Три самолета задействованы на пассажирских перевозках, два вертолета «Ансат» используют для оказания медицинской помощи. Вся техника прошла необходимые испытания и допущена до эксплуатации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.