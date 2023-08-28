Общество 28 августа 2023, 15:06 Фейк: Сальдо пообещал бороться с сатанизмом и гомосексуализмом Сообщения о том, что Сальдо пообещал бороться с сатанизмом, назвали фейком Владимир Сальдо / РИА «Новости»

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В Сети появились сообщения о том, что Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, пообещал «бороться с сатанизмом и гомосексуализмом». «360» выяснил, почему это фейк.

Фейк

Владимир Сальдо пообещал бороться с сатанизмом и гомосексуализмом. Фото его агитационных материалов опубликовали некоторые Telegram-каналы.

Правда

Распространенные в Сети фотографии агитационных материалов Сальдо — фейк. Это становится очевидно сразу по нескольким признакам.

Во-первых, на одном из поддельных рекламных щитов размещен неверный QR-код: он отсылает на сайт для создания этих кодов и иностранного билетного оператора. На настоящих агитматералах QR-код перенаправляет в Telegram-канал избирательной комиссии Херсонской области.

Во-вторых, на постере в тексте допущена орфографическая ошибка в слове «единую». Вместо буквы «у» — «о».

В-третьих, конструкция, на которой размещен постер, не имеет опознавательных знаков о том, кому принадлежит рекламный щит. Невозможно определить, в какой местности его установили. Скорее всего, он находится не на территории Херсонской области, поскольку таких рекламных конструкций — «призматронов» — там нет. Однако на Украине «призматроны» встречаются.

Таким образом, информация о том, что врио губернатора Херсонской области пообещал бороться с сатанизмом и гомосексуализмом, недостоверна. Цель авторов таких фейков — дискредитация Сальдо и срыв выборов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.