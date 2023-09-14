Общество 14 сентября 2023, 14:47 Фейк: с октября услуги ЖКХ подорожают в среднем на 1,5 тысячи рублей Сообщения СМИ о подорожании услуг ЖКХ с 1 октября не подтвердились РИА «Новости»

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СМИ распространили недостоверную информацию о том, что с 1 октября в квитанциях за услуги ЖКХ появится новая графа, из-за которой россиянам придется платить в среднем на 1,5 тысячи рублей больше. «360» выяснил правду.

Фейк

«Как рассказали специалисты, новые дополнительные суммы уже в октябре появятся в квитанциях на оплату коммунальных услуг у многих жителей многоквартирных домов. Новые счета будут выставлять владельцам квартир региональные информационно-расчетные центры или другие организации, которые считают расходы по потраченным ресурсам», — написало издание Primpress.

Правда

Это фейки, так как в статье отсутствуют имена и должности экспертов, а также ведомств, которые могли бы распространять информацию о «новой графе». К тому же авторы материала использовали максимально расплывчатые формулировки, упирающие на конкретные суммы, которые невозможно рассчитать для каждого дома в России.

Вызывает вопросы и то, что издание зарегистрировано во Владивостоке. Очевидно, что региональное СМИ не может отвечать за всю страну.

Председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин опроверг сообщения о подорожании услуг ЖКХ.

«Это фейк, чистый кликбейт. Новость опубликована на сайте Primpress, который неизвестен на рынке ЖКХ. Там нет никаких источников из круга должностных лиц, то есть ни правительства, ни Госдумы, ни Минстроя, ни какого-то эксперта, который бы говорил об этом. Там нет указания на содержание: что изменилось, какой вид платежа, что это — вода, тепло, электричество, капитальный ремонт? Нет ссылки на нормативный акт», — заявил он Ura.ru.

С точки зрения законодательства в течение 2023 года тарифы не должны расти, поскольку в 2022-м их увеличивали дважды, подчеркнул Крохин. Первое повышение ожидается только 1 июля 2024-го — об этом заявляло Минэкономразвития. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Таким образом, информация о том, что с октября россияне будут платить за услуги ЖКХ в среднем на 1,5 тысячи рублей больше, недостоверна. Нет официальных заявлений об этом от профильных ведомств и специалистов. Кроме того, на государственном уровне повышение тарифов запланировано лишь с июля следующего года.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.