Общество 26 июля 2023, 16:34 Фейк: российские военные в зоне СВО получили некачественные продукты питания Сообщения о некачественном питании российских бойцов СВО оказались фейком Ignat Kushanrev / Unsplash

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором говорится о некачественном питании российских военных в зоне СВО. Авторы ролика попытались привести «доказательства» этому, однако из этого ничего не вышло — ничего общего с действительностью кадры не имеют.

Фейк

В продемонстрированном Геращенко ролике показали вскрытую консервную банку с кусками жира вместо заявленной на этикетке тушенки. Содержимое имеет желтоватый цвет, при этом больше напоминает жировую массу.

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Чтобы доказать «некачественность» продуктов, герои ролика вскрыли другую банку. Ее содержимое по консистенции сравнимо с кашей — тоже желтого оттенка. На коробках, в которых якобы и доставили эти товары для военных, красовался логотип ОНФ и название «Общероссийский народный фронт».

Правда

Авторы видео не уточнили, как у военнослужащих оказались подобные продуктовые наборы. Дело в том, что ОНФ собирает помощь для бойцов и мирных жителей, однако продовольствие волонтеры доставляют только для населения. Едой солдат снабжает армия, для чего работают полевые кухни и пекарни, а на линии соприкосновения доступны армейские пайки.

На сайте Народного фронта уточнили, какие товары могут приносить россияне для отправку в зону проведения спецоперации. На коробках из видео, которые выдали как помощь от ОНФ, изображен старый логотип организации. В то время движение называлось «Общероссийский народный фронт», на актуальном написано просто ОНФ.

Продемонстрированные в ролике банки были с одинаковыми этикетками, но имели разную высоту и диаметр, что может свидетельствовать о переделке наклеек. А сопровождал видеозапись голос, поддавшийся редактированию — вероятно, чтобы скрыть характерный для жителей Украины говор.

Учитывая приведенные факты можно сделать вывод, что распространенная украинскими властями запись не соответствует действительности.

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