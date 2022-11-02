Фейк: российские власти уничтожают мурал на доме в Мариуполе | 360°

Общество 02 ноября 2022, 13:51 Фейк: российские власти уничтожают мурал на доме в Мариуполе Власти опровергли сообщения об уничтожении мурала «Милана» на доме в Мариуполе Вид на Мариуполь / РИА "Новости"

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В Сети распространили фейки о том, что российские власти почти закрасили мурал, расположенный на доме в Мариуполе. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Российские строительные подрядчики почти уничтожили мурал «Милана» на стене 15-этажного дома на проспекте Мира в Мариуполе. На мурале изображена шестилетняя Милана Абдурашитова, которую при обстреле жилых кварталов города зимой 2015-го закрыла собой мама. Мать девочки погибла, сама Милана осталась без левой голени.

Правда

Изображение на доме появилось в 2018 году, и, представляя его, фонд украинского олигарха Рината Ахметова, имевшего активы в Мариуполе, заявлял, что мурал символизирует ужас войны, без привязки к тому, кто обстреливал город.

Украинские Telegram-каналы при этом утверждают, что ребенок погиб в результате обстрела со стороны российских войск. При этом никаких точных дат авторы фейка не называют, чтобы невозможно было точно установить, кто на самом деле атаковал Мариуполь и откуда.

Однако существуют свидетельства того, что обстрел совершили ВСУ 24 января 2015 года — в том числе чтобы обвинить Россию и отвлечь внимание общественности от поражения в Дебальцевском котле. По словам некоторых очевидцев, 23 января РСЗО «Град» украинских войск были развернуты в сторону Мариуполя.

Более того, судя по язвительным комментариям соседей и земляков, мама Миланы была сторонницей того, чтобы Мариуполь вошел в состав ДНР и отделился от Украины. Некоторые украинские пользователи Сети тогда заявляли, что девочку «постигла карма за мировоззрение матери».

Что касается судьбы мурала, то власти Мариуполя еще в начале осени сообщили о планах сохранить его. Дело в том, что один из снарядов рикошетом прошел по краю стены дома — эту часть необходимо заштукатурить.

Кроме того, возникла необходимость восстановить тепловой контур здания перед наступлением морозов, поэтому дом дополнительно обшивают утеплителем. По завершении работ на обновленный фасад вернут точную копию мурала «Милана».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.