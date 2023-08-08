Общество 08 августа 2023, 13:42 Фейк: российские бюджетные организации переведут на самоокупаемость Данные о переводе бюджетных организаций на самоокупаемость оказались фейком

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В Сети распространилась информация о том, что бюджетные организации якобы переходят на самоокупаемость. «360» выяснил, есть ли в этом хоть доля правды.

Фейк

Некто Виктория Солнечная разместила в соцсети «ВКонтакте» видео с новостным сюжетом канала ТВЦ, в котором, в частности, говорится о том, что Совет Федерации одобрил законопроект о реформировании бюджетных организаций и теперь детсады, больницы и школы якобы планируют перевести на самоокупаемость, то есть сделать коммерческими. И предполагается, что государство будет оплачивать лишь часть услуг, например в школе — несколько учебных часов по ряду предметов.

Правда

Сюжет вышел в эфир не позднее 28 апреля 2010 года — тогда же СФ одобрил соответствующий законопроект. О том, что видео далеко не новое, можно судить даже по качеству картинки. А закон о реформировании бюджетных учреждений в итоге приняли, но в нем не говорится о том, что больницы, детсады и школы переходят на самоокупаемость.

Подробнее о трех выделенных типах учреждений писал РБК на стадии одобрения законопроекта Госдумой в том же апреле 2010 года.

Информация о том, что школы, детские сады и больницы с принятием нового закона переведут на самоокупаемость, является недостоверной.

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