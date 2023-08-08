08 августа 2023, 13:42
Фейк: российские бюджетные организации переведут на самоокупаемость
Данные о переводе бюджетных организаций на самоокупаемость оказались фейком
В Сети распространилась информация о том, что бюджетные организации якобы переходят на самоокупаемость. «360» выяснил, есть ли в этом хоть доля правды.
Фейк
Некто Виктория Солнечная разместила в соцсети «ВКонтакте» видео с новостным сюжетом канала ТВЦ, в котором, в частности, говорится о том, что Совет Федерации одобрил законопроект о реформировании бюджетных организаций и теперь детсады, больницы и школы якобы планируют перевести на самоокупаемость, то есть сделать коммерческими. И предполагается, что государство будет оплачивать лишь часть услуг, например в школе — несколько учебных часов по ряду предметов.
Правда
Сюжет вышел в эфир не позднее 28 апреля 2010 года — тогда же СФ одобрил соответствующий законопроект. О том, что видео далеко не новое, можно судить даже по качеству картинки. А закон о реформировании бюджетных учреждений в итоге приняли, но в нем не говорится о том, что больницы, детсады и школы переходят на самоокупаемость.Речь идет о рассортировке всех государственных и муниципальных бюджетных учреждений по трем типам: казенные, автономные и бюджетные. Так, к казенным (которые целиком и полностью находятся на содержании государства) законодатели отнесли военные ведомства, СИЗО и часть других учреждений ГУФСИН, ФСБ, ряд федеральных служб (таможню, пожарных, ФМС и так далее), а также лепрозории, психбольницы. Остальные госучреждения получили статус автономных или «новых бюджетных». Автономным предоставили полную финансовую свободу, при этом госсубсидий они не получают. Детсады, школы и больницы отнесли к типу «новых бюджетных», которые финансируются и контролируются государством. Закон, собственно, регулирует их права и обязанности.
Подробнее о трех выделенных типах учреждений писал РБК на стадии одобрения законопроекта Госдумой в том же апреле 2010 года.Сюжет ТВЦ сняли в скептическом ключе. Это неудивительно, так как и в самом Совете Федерации неоднозначно относились к рассматриваемому закону. Во время обсуждений высказывались опасения по поводу того, что в России просто исчезнут бесплатные здравоохранение и образование. Однако до сих пор и образование, и медуслуги можно получать бесплатно.Тем не менее порой ролик 13-летней давности вбрасывают в соцсетях, пытаясь вызвать народный ропот. Это уже происходило два года назад.
Информация о том, что школы, детские сады и больницы с принятием нового закона переведут на самоокупаемость, является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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