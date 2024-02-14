Общество 14 февраля 2024, 15:50 Фейк: россиянке оказали некачественную стоматологическую помощь Сообщения о некачественной стоматологической помощи в России оказались фейком РИА «Новости»

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В ряде групп в соцсети «ВКонтакте» и мессенджерах начали распространяться сообщения о некачественном оказании стоматологической помощи пациентке. Однако характер однотипных рассылок свидетельствует о том, что жалобы являются фейком и попыткой набрать трафик.

Фейк

Во многих группах во «ВКонтакте» из разных городов начали появляться жалобы от девушки, которая сообщила, что записалась на прием на постановку пломбы к стоматологу Марине Рыжиковой. Она утверждала, что медик не удалила ей нерв, а просто заделала раствором дырку в зубе и отпустила домой.

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После того как действие обезболивающего укола закончилось, у девушки якобы началось воспаление слюнной железы. Ее доставили в больницу на скорой помощи с острым абсцессом, медики экстренно провели операцию. Пострадавшая заверила, что провела в реанимации четыре дня, после чего 19 дней находилась в стационаре.

К публикации автор добавила фотографию сильного отека подбородка и последствий предполагаемой операции. На втором снимке виден разрез в области шеи и медицинские повязки. Она также приложила к посту выписной эпикриз из областной клинической больницы имени Бурденко в Пензе, где говорится, что пациентке Кристине Выборновой провели вскрытие и дренирование очага воспаления под подбородком.

В документе указали, что девушке действительно оказывали экстренную медицинскую помощь в этом медучреждении. Судя по эпикризу, она провела в больнице 19 дней.

Правда

Девушке поставили диагноз: одонтогенная флегмона дна полости рта от 36-го зуба. В апокрифе указали, что пациенткой стала Кристина Выборнова, которая проживает в Пензе. В соцсети «ВКонтакте» есть страница девушки с аналогичными данными. Татуировки в прикрепленных к посту фотографиях совпадают с тату на странице девушки.

Автор опубликовала скриншот записи к стоматологу Рыжиковой в пензенской стоматологической клинике. По сведениям с сайта клиники, такой врач действительно работает в организации.

Вышеперечисленное свидетельствует о достоверном характере того, что пациентка из Пензы столкнулась с воспалением в области под подбородком и шеей из-за зуба, ей провели операцию.

Однако невозможно с уверенностью заявить, что осложнения возникли после приема у конкретно обозначенного стоматолога. В последующем публикацию выложили в паблики во «ВКонтакте» ряда других городов, а затем отредактировали — из нее исчезли сведения о месте и точной дате происшествия.

Рассылка одинакового поста с идентичными фото и текстом веерным способом по пабликам основных регионов страны идентифицируется как набор трафика в группы.

Таким образом, информация о некачественном оказании стоматологической помощи в различных городах России является недостоверной. Несмотря на то, что ситуация со здоровьем пациентки имела место, связать ее болезнь с конкретным стоматологом невозможно.

Дальнейшее распространение сообщения с удаленными данными о месте, времени и обстоятельствах произошедшего позволяет сделать вывод о мошенническом использовании поста с целью набора трафика в группы разных регионов страны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.