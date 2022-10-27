Фейк: россияне продолжают «похищать» украинских детей | 360°

Общество 27 октября 2022, 13:30 Фейк: россияне продолжают «похищать» украинских детей Власти опровергли фейки о том, что россияне «похищают» украинских детей

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В Сети распространяют фейки о том, что Россия «принудительно» вывозит украинских детей. «360» выяснил подробности и объясняет, почему подобные сообщения — очередная попытка представителей киевского режима дестабилизировать ситуацию в новых российских регионах и представить гуманитарную деятельность в негативном контексте.

Фейк

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Украинские Telegram-каналы со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака сообщили, что «россияне продолжают цинично похищать украинских детей».

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«На этот раз они принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области», — заявил он.

Правда

На самом деле детей направили на отдых и лечение. Это правительственная программа поддержки, цель которой — помощь и защита населения новых российских регионов, в которых сохраняется опасность атак со стороны ВСУ.

«На сегодняшний день идут постоянно обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям — у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях», — сообщил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

Прием и размещение детей курируют правительства Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым. К работе также подключились волонтеры национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.