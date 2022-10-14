Фейк: россияне начали получать вызовы в военкомат на весну 2023 года | 360°

Общество 14 октября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: россияне начали получать вызовы в военкомат на весну 2023 года Власти опровергли сообщения о том, что частичная мобилизация продлится до весны 2023 года РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что мобилизация в России продлится вплоть до весны 2023 года. «360» объясняет, почему таким сообщениям нельзя доверять.

Фейк

Чиновника правительства Новгородской области обязали явиться в военкомат весной 2023 года, сообщили Telegram-каналы. По словам авторов поста, уже известно как минимум о трех аналогичных случаях.

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«Мобилизация — это надолго. Мужчины начали получать вызовы в военкомат на начало следующего года и даже на весну. В военкоматах это называют „второй волной“, хотя в Кремле заявили, что никаких волн не будет», — говорится в заметке.

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Правда

Военкомат Новгородской области уже опроверг эту информацию: повестки на следующий март не выдают, только на октябрь этого года. Тем более что «волн» во время частичной мобилизации не предусмотрено. В Минобороны также подчеркивали, что общее число мобилизованных не превысит 300 тысяч человек.

Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции по итогам визита в Казахстан уточнил, что уже мобилизовали 222 тысячи человек. «Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сообщил президент.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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