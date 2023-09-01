Общество 01 сентября 2023, 12:43 Фейк: россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобилей Слух о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло машин опровергли в МВД Unsplash

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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о запрете размещать гаджеты на лобовом стекле автомобилей. Мера якобы связана с необходимостью сохранить обзор дороги для водителя.

Фейк

Авторы публикаций сослались на текст постановления правительства, где говорится о запрете эксплуатации автомобиля при установке дополнительных предметов или покрытия, которое затрудняет видимость с водительского места.

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Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.

При этом другие устройства, например, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора, транспондер, не входят в перечень разрешенных предметов.

Правда

МВД в официальном Telegram-канале опровергло такую трактовку нового Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло.

Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде.

Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает.

Кроме того, вступивший в силу Перечень неисправностей установил дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, а также требования к специальным и специализированным транспортным средствам, таким как автоэвакуаторы, автоцистерны для перевозки опасных грузов, автомобили коммунального хозяйства и другие.

При этом ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из перечня. Так, с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

Следует отметить, что запрет эксплуатации автомобиля в случае наличия у него неисправностей из перечня не подразумевает под собой полный запрет движения. Так, согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения при возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Исключением являются неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе автопоезда, не горящие или отсутствующие фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующий со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада. В указанных случаях движение транспортного средства до их устранения запрещено.

Также теперь конкретизированы и способы выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования).

МВД России обратилось к представителям СМИ с убедительной просьбой при подготовке публикаций на данную тему тщательно проверять полученные сведения, не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение многомиллионную аудиторию.

Таким образом, информация о том, что россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло, недостоверна. МВД разъяснило, как правильно трактовать новый Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.