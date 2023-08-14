14 августа 2023, 14:38
Фейк: россиян попросили запастись рецептурными лекарствами из-за новых правил продажи
Данные о необходимости закупки рецептурными лекарствами оказались недостоверными
В социальных сетях и мессенджерах начали распространять фейк о том, что россиянам необходимо запасаться рецептурными лекарствами из-за изменений в правилах реализации медикаментов. Авторы публикаций сослались на то, что с 1 сентября их начнут продавать только по рецепту.
Фейк
В группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появились многочисленные публикации с призывом приобретать про запас рецептурные лекарства, потому что фармацевтам при отпуске препаратов якобы нужно будет вносить данные рецепта: серию и дату, остальные реквизиты.
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Правда
На самом деле, все рецептурные препараты всегда продавали только по рецепту. С 1 сентября модернизируют систему такого учета для более четкого контроля за продажей таких лекарств.
Росздравнадзор выпустил разъяснение по этому поводу, в котором говорится что согласно уточненной норме при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, аптеке необходимо предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта (номер, серия и дата).«Для реализации данных изменений в соответствии с пунктом 32 указанного положения подготовлен проект инструкции по представлению сведений в систему мониторинга, которым предусмотрено, что сведения о рецептах передаются только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату. К таким относятся рецепты на препараты строго учета и льготные лекарства», — заявили в ведомстве.Кроме того, национальная система цифровой маркировки «Честный знак» на своем сайте выложила информацию о порядке отпуска лекарственных препаратов с 1 сентября и заверила, что переход к более тщательному контролю будет постепенным и на данном этапе коснется лишь малой части оборота рецептурных средств.
«При отпуске лекарств по рецепту аптека будет предоставлять в государственную систему маркировки „Честный знак“ реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия)», — заявили в пресс-службе системы.
Изменения коснутся предметно-количественного учета — это психотропные веществ списка III, сильнодействующие и ядовитые вещества. Лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. Это необходимо для обеспечения безопасности людей, которые покупают лекарства дистанционно, чтобы гарантировать получение качественных и безопасных препаратов из надежных аптек.
Аптеки начнут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте — серия, номер и дата. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов.
Нововведения коснутся всего нескольких процентов из всего объема рецептурных продаж. Для остальных рецептурных и тем более безрецептурных препаратов ничего не изменится.
По данным организации аптеки готовы к нововведениям. Изменения никак не повлияют и не усложнят торговлю лекарствами. При этом пресекут нелегальные и безрецептурные продажи наркотических и сильнодействующих веществ.
Запасаться же лекарствами перед введением дополнительного рецептурного контроля не нужно. Подавляющую часть рецептурных лекарств продолжат отпускать в прежнем режиме. Изменения коснуться только сильнодействующих и наркотических препаратов, а также отпускаемых по электронным и льготным рецептам. Эти препараты невозможно приобрести без рецепта и сейчас.Таким образом, информация о том, что все рецептурные препараты теперь продаются только по рецепту и граждан просят делать запасы лекарств, недостоверна.
В действительности с 1 сентября модернизируется система учета и контроля за рецептурными препаратами. Коснется данное нововведение фармацевтов, которым будет необходимо особым образом отчитываться о продаже или выдаче рецептурных и льготных препаратов.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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