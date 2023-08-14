Общество 14 августа 2023, 14:38 Фейк: россиян попросили запастись рецептурными лекарствами из-за новых правил продажи Данные о необходимости закупки рецептурными лекарствами оказались недостоверными РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начали распространять фейк о том, что россиянам необходимо запасаться рецептурными лекарствами из-за изменений в правилах реализации медикаментов. Авторы публикаций сослались на то, что с 1 сентября их начнут продавать только по рецепту.

Фейк

В группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появились многочисленные публикации с призывом приобретать про запас рецептурные лекарства, потому что фармацевтам при отпуске препаратов якобы нужно будет вносить данные рецепта: серию и дату, остальные реквизиты.

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Правда

На самом деле, все рецептурные препараты всегда продавали только по рецепту. С 1 сентября модернизируют систему такого учета для более четкого контроля за продажей таких лекарств.

Росздравнадзор выпустил разъяснение по этому поводу, в котором говорится что согласно уточненной норме при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, аптеке необходимо предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта (номер, серия и дата).

«При отпуске лекарств по рецепту аптека будет предоставлять в государственную систему маркировки „Честный знак“ реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия)», — заявили в пресс-службе системы.

Изменения коснутся предметно-количественного учета — это психотропные веществ списка III, сильнодействующие и ядовитые вещества. Лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. Это необходимо для обеспечения безопасности людей, которые покупают лекарства дистанционно, чтобы гарантировать получение качественных и безопасных препаратов из надежных аптек.

Аптеки начнут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте — серия, номер и дата. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов.

Нововведения коснутся всего нескольких процентов из всего объема рецептурных продаж. Для остальных рецептурных и тем более безрецептурных препаратов ничего не изменится.

По данным организации аптеки готовы к нововведениям. Изменения никак не повлияют и не усложнят торговлю лекарствами. При этом пресекут нелегальные и безрецептурные продажи наркотических и сильнодействующих веществ.

Запасаться же лекарствами перед введением дополнительного рецептурного контроля не нужно. Подавляющую часть рецептурных лекарств продолжат отпускать в прежнем режиме. Изменения коснуться только сильнодействующих и наркотических препаратов, а также отпускаемых по электронным и льготным рецептам. Эти препараты невозможно приобрести без рецепта и сейчас.

В действительности с 1 сентября модернизируется система учета и контроля за рецептурными препаратами. Коснется данное нововведение фармацевтов, которым будет необходимо особым образом отчитываться о продаже или выдаче рецептурных и льготных препаратов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.