Эксклюзив 21 июня 2023, 16:06 Фейк: Россия забросила восстановление Мариуполя Мэр Мариуполя Олег Моргун опроверг информацию о прекращении восстановления города РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сообщение, что Россия якобы прекратила восстанавливать Мариуполь и другие территории Донецкой Народной Республики, оказалось несоответствующим действительности. Недостоверную информацию опровергли мэр города Олег Моргун и другие источники.

Фейк

Экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем проукраинском Telegram-канале «Андрющенко Time», что Россия якобы оставила руины в городе и в ДНР в целом, и не занимается восстановлением. Согласно недостоверному сообщению, наихудшая ситуация наблюдается в частном секторе, где людей будто бы «бросили на произвол судьбы» и оставили без ремонта и инфраструктуры.

Реклама

Правда

В действительности в Мариуполе сложилась противоположная картина. Восстановительные работы активно идут как в городском, так и в частном секторе. Это подтверждают кадры в профильных пабликах и соцсетях представителей власти региона.

Так, Олег Моргун отчитался в своем Telegram-канале о восстановлении более 500 индивидуальных жилых строений и работах над 28 домами. По словам мэра Мариуполя, на объектах трудится 21 бригада строителей. Глава города отмечал, что решаются вопросы не только по восстановлению зданий, но и по энергоснабжению.

СМИ региона тоже опровергли информацию о прекращении восстановительных работ. Слова местных журналистов подтверждают фотографии. По данным региональных изданий, Андрющенко покинул Мариуполь больше года назад и с тех пор регулярно распространяет фейки.

Опровержение поступило также со стороны военкоров и общественников. Например, военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил, что часто бывает в Мариуполе и замечает, как город меняется на глазах. Там строят новые микрорайоны, ремонтируют здания, жилые дома и дороги, а перекрестки оборудуют светофорами, рассказал военкор.

«Запущено трамвайное движение, автобусы ходят по расписанию. Работают фонтаны, парки и скверы в идеальном состоянии и освещаются круглосуточно. Везде порядок и чистота», — подчеркнул Линин.

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай пояснил, что с момента освобождения Мариуполя от противника необходимо было спасти уцелевшее гражданское население, обеспечить его едой, водой и теплой одеждой.

«После этого началось интенсивное восстановление города», — отметил Бородай.

Таким образом, информация, что Россия забросила восстановление Мариуполя и ДНР, особенно частных домов, недостоверна. В действительности работы идут полным ходом. Это подтверждают многочисленные свидетельства.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.