Общество 04 августа 2023, 17:38 Фейк: Россия использовала запчасти от иномарок для создания ракет Данные об использовании Россией запчастей от иномарок для создания ракет оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что российские инженеры якобы использовали запчасти от импортных иномарок для создания ракет. А введенное Грузией ограничение на экспорт автомобилей в Россию серьезно ударит по отечественной оборонке. Но военно-промышленный комплекс страны прекрасно справляется с поставленными задачами без сомнительных технологий. Кроме того, ни одну деталь авто невозможно внедрить в конструкцию ракет.

Фейк

Все началось с информации о том, что Грузия ввела ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию машин американского производства. Новые правила вступили в силу 1 августа. Также с 26 сентября Грузия введет ограничения на авто, ввезенные из Европы.

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На фоне этого в некоторых СМИ начали распространять данные о том, что введенные грузинской стороной меры ударят по российской оборонной промышленности. В частности, в Telegram-канале «УНИАН» заявили, что в России комплектующими импортных иномарок якобы заменяли недостающие детали для ракет.

«Импортные тачки новых поколений гениальные, великие русские инженеры использовали как источник дефицитных комплектующих для ракет — большая часть ввозимых в страну-бензоколонку новых автомобилей являются донорами, их микросхемы идут на ВПК», — заверили в публикации.

Правда

Домыслы проукраинского паблика не имеют никакого отношения к реальности. Ни одну автомобильную деталь невозможно интегрировать в конструкцию ракеты. Да и военно-промышленный комплекс России успешно справляется без внедрения подобных сомнительных технологий.

Публикация стала очередным вбросом на тему о нехватке запчастей для ракет. В прошлый раз, например, утверждалось, что «техническому каннибализму» подвергается бытовая техника.

Кроме того, большинство комплектующих и машин, и бытовой техники не находится под санкциями, поэтому их ввоз в страну не ограничен. Те же детали, которые входят в ограничительные списки, можно доставить по параллельному импорту. Поэтому проще заказать и привезти детали, чем разбирать на части машины и приборы ради внедрения их комплектующих в ракеты.

Таким образом, информация о том, что Россия использует запчасти от импортных иномарок для создания ракет, является фейком. Как и новость о том, что ограничение на экспорт автомобилей в РФ, введенное Грузией, серьезно ударит по отечественной оборонной промышленности. Компоненты автомобилей не используются в ВПК, а потому ограничения на ввоз и прочие запреты никак не влияют на производство ракет и прочего вооружения.

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