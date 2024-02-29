Общество 29 февраля 2024, 14:40 Фейк: Росгвардию используют в новых регионах России перед выборами для давления на жителей ЦИК ДНР опроверг использование Росгвардии для давления на жителей перед выборами РИА «Новости»

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Украинские СМИ распространяют информацию о том, что Россия якобы свозит представителей Росгвардии в новые регионы страны для давления на местных жителей перед президентскими выборами. Это сообщение оказалось несоответствующим действительности.

Фейк

В украинских СМИ распространились сведения, что власти РФ якобы свозят в новые регионы страны росгвардейцев. Это будто бы необходимо для того, чтобы те силой заставляли местных жителей голосовать на президентских выборах.

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Правда

Начиная с 25 февраля в регионах России, которые граничат с зоной боевых действий, стартовали досрочные выборы президента. При этом основной этап избирательной кампании запланировали на период с 15 по 17 марта. На Украине активно наблюдают за этим процессом и проводят ряд информационных атак.

Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий опроверг информацию о том, что сотрудники Росгвардии будут вынуждать жителей республики голосовать на выборах:

«По вражеским паучьим сетям всемирной паутины распространяется информация, что якобы на территорию ДНР направляются колоссальные силы Росгвардии, главной целью которых является принуждение жителей голосовать», — отметил он.

Высоцкий добавил, что любую теорию можно опровергнуть с помощью практики. В качестве примера он привел сентябрьские выборы и референдум.

«Мы помним, как граждане встречали наших защитников, воинов, в том числе сотрудников Росгвардии. Их присутствие служит только одной цели — обеспечить безопасность жизни и здоровья членов участковых избирательных комиссий и наших избирателей», — добавил Высоцкий.

Кроме того, ЦИК ДНР регулярно выставляет фото и видеоотчеты о ходе избирательной кампании. Аналогичная ситуация наблюдается и в ЛНР. Здесь продолжают адресное информирование граждан о выборах.

Таким образом, информация, что в новые регионы свозят росгвардейцев, чтобы те силой заставили местных жителей проголосовать на президентских выборах, недостоверна. В действительности присутствие сотрудников Росгвардии необходимо для обеспечения безопасности жизни и здоровья членов участковых избирательных комиссий и самих избирателей.

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