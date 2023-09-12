Общество 12 сентября 2023, 15:34 Фейк: РИА «Новости» опубликовало материал об украинцах, которые «варят борщ из русских солдат» РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверные сообщения о том, что РИА «Новости» опубликовало материал с заголовком «Украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат». «360» выяснил, почему это фейк, направленный на разжигание межнациональной розни.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах появился скриншот «статьи» РИА «Новости», в которой рассказывается о том, что «украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат». По словам авторов постов, Следственный комитет завел дело против солдат ВСУ, «подозреваемых в каннибализме».

Правда

Это обработанный в фоторедакторе скриншот. В тексте присутствуют пунктуационные и фактические ошибки, нет обязательного авторства под фотографией.

Авторы фейка ограничились заголовком и подзаголовком и не раскрыли содержания статьи, апеллируя только к эмоциям читателя. За основу могли взять реальный материал с сайта РИА «Новости», выпущенный год назад и посвященный спорам о происхождении борща.

К тому же Следственный комитет не подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.