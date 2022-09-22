Фейк: резервистов из нескольких республик мобилизуют в первую очередь | 360°

Общество 22 сентября 2022, 18:42 (обновлено: 22 сентября 2022, 21:45) Поделиться Telegram

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Viber Фейк: резервистов из нескольких республик мобилизуют в первую очередь Сообщения о том, что жителей нескольких республик мобилизуют первыми, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяют недостоверные сообщения о том, что резервистов из нескольких республик мобилизуют в первую очередь. «360» разобрался, что происходит на самом деле.

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Фейк

В проукраинских Telegram-каналах появилась информация о том, что в засекреченном пункте № 7 указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России прописано, будто в первую очередь собираются призывать граждан «Хабаровского края, Республик Карелии, Дагестана, Сахи» и других субъектов федерации «с высоким уровнем протестного потенциала».

Правда

Пункт № 7 указа президента о частичной мобилизации, опубликованного на портале правовых документов, действительно скрыт и доступен только для служебного пользования.

Однако если прочитать, что написано в украинской версии документа, то станет понятно: текст составляли люди, которые не знакомы с географией России и местными особенностями наименования регионов.

Дело в том, что в указах и прочих официальных документах названия регионов указывают полностью. В соответствующем пункте могло бы быть прописано «Хабаровского края, Республики Карелия, Республики Дагестан…» и так далее.

Кроме того, в русском языке не используется наименование Республики Саха (Якутия) без слова «республика», в обиходе чаще встречается просто «Якутия». Сама часть названия региона не склоняется: это дополнительно указывает на инородность фейка.

В начале пункта № 7, согласно украинской версии, написано: «Военным, силовым и контролирующим органам Российской Федерации обеспечить в первую очередь призыв…» Между тем в официальных документах и указах всегда перечисляется, какие министерства и ведомства какие задачи должны выполнять, в противном случае проконтролировать их исполнение нельзя.

Подобные сообщения опроверг военный комиссар Карелии Андрей Артемьев. Он заявил, что частичная мобилизация началась во всех регионах страны, сообщило издание «Столица на Onego.ru».

«Это самый настоящий фейк! Частичная мобилизация объявлена на территории всей страны и началась одновременно во всех регионах», — подчеркнул военком. По его словам, в Карелии призывают меньше новобранцев, но это зависит от ресурса республики, а ресурс, в свою очередь, от чисенности населения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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