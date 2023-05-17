Общество 17 мая 2023, 16:37 Фейк: ребенок в Курской области погиб от укуса клеща Новость о гибели мальчика из Курской области от укуса клеща оказалась фейком РИА «Новости»

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Информация о том, что семилетний мальчик из Курской области умер от укуса клеща, появилась в Сети. Якобы случай произошел 16 мая. Эта новость тут же разлетелась по различным пабликам.

Фейк

Такую информацию, в частности, опубликовал Telegram-канал «Подслушано. Россошь». Якобы речь идет о семилетнем М. В., которого 12 мая во время прогулки с семьей укусил в мочку уха клещ. Позже у него появилась лихорадка, а утром 16-го числа он умер. Новость сопроводили заретушированным снимком ребенка.

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Правда

На самом деле на фото изображен семилетний ребенок, которому поставили диагноз — «Х-сцепленный ихтиоз». Родители с помощью благотворительного фонда «БЭЛА. Дети-бабочки» собирают деньги на его лечение.

Публикация о гибели мальчика из-за укуса клеща содержит следующие утверждения: «По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть наступила от шока. Известно, что в начале мая ребенка укусил клещ, однако исследование клеща показало отсутствие заражения».

Интересно, что такие же формулировки использованы и в новости агентства «Интерфакс» от 20 июня 2019 года, где говорится о гибели четырехлетнего ребенка в результате укуса клеща. Однако там речь шла о случае в Иркутской области. Получается, что в публикации про Курскую область «конец мая» исправили на «начало». В остальном — информация полностью дублируется.

При этом в публикации Telegram-канала сказано, что семилетнего мальчика укусили насекомые двух видов — Macronyssidae и Spinturnicidae. Однако изначально сообщалось только об одном клеще. Оба семейства паразитов еще 15 мая стали героями новостей во многих СМИ. Это связано с появлением данных о новых видах клещей, которые могут переносить лихорадку и чуму. Вероятно, именно с этим связан тот факт, что Macronyssidae и Spinturnicidae включили в новость о гибели мальчика в Курской области.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сведения о гибели семилетнего мальчика под Курском от укуса клеща являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.