Общество 04 декабря 2023, 15:57 Фейк: поклонники сериала «Слово пацана» избили детей в Челябинской области Сериал «Слово пацана» выдали за причину нападения на детей в Снежинске РИА «Новости»

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Сообщения о нападениях на детей неизвестных групп, использующих фразу «при делах» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространили в пабликах города Снежинска Челябинской области во «ВКонтакте». Местные жители отметили, что никаких массовых избиений школьников в последнее время не происходило.

Фейк

Дети из Снежинска стали жертвами нападений неизвестных, которые использовали фразу «при делах?» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«ВКонтакте»: «Говорят в Снежинске» / «ВКонтакте»

Такие сообщения на условиях анонимности начали присылать в городские паблики.

Правда

На фейковость сообщения администраторам пабликов указали горожане. Они отметили, что никаких массовых избиений детей в Снежинске в последнее время не было.

После жалоб пост из группы удалили, но он сохранился в кэше. По всей видимости, таким вбросом руководство пабликов попыталось набрать трафик для своего сообщества и увеличить цитируемость.

Внимание на ставший популярным сериал обратила внимание депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. В своем Telegram-канале она рассказала о встрече с продюсером шоу Дмитрием Табарчуком, чтобы убедиться в отсутствии романтизации криминальных группировок. По итогам встречи депутат отметила, что сериал имеет необходимую маркировку, которая прямо запретила его показ несовершеннолетним.

«Романтизации бандитской жизни в сериале нет. Он о том, что наказание неизбежно и если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними злую шутку», — заявила Лантратова.

Сообщения о пагубном воздействии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начали активно распространяться в социальных сетях в последние дни. В частности, с многосерийным фильмом пытались связать убийство подростка в Иркутской области. Но эту информацию опровергли в региональном главке МВД.

Практически такая же ситуация произошла в Дагестане после избиения девушки. Подозреваемые в нападении признались, что не смотрели сериал.

Таким образом, информация о том, что в Снежинске Челябинской области начали избивать детей с фразами «при делах» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», недостоверна. Никаких подтверждающих фактов найти не удалось. Проверка депутатом Лантратовой показала, что сериал не предназначен для просмотра несовершеннолетними.

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