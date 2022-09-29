Фейк: россиянам, уехавшим в Грузию, в военный билет ставят печать с надписью «Дезертир» | 360°

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Фейк: россиянам, уехавшим в Грузию, в военный билет ставят печать с надписью «Дезертир»

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В Сети появились фейки о том, что российским мужчинам, уехавшим в Грузию, на границе ставят печать «Дезертир» в военный билет. Однако таких печатей не существует, выяснил «360».

Фейк

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Жителям России, которые решили переехать в Грузию, пограничники ставят в военный билет печать о дезертирстве, сообщили некоторые Telegram-каналы.

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Правда

На самом деле пограничники не имеют права ставить никакие печати в военном билете. Более того, таких печатей вовсе не существует у официальных органов, связанных с Вооруженными силами.

В российском законодательстве нет федерального закона, который обязывал бы иметь военник при поездке за рубеж. Его не нужно предоставлять на таможне — ни при выезде, ни при въезде в страну.

Как уточнило Министерство обороны, гражданам, состоящим на воинском учете, при частичной мобилизации не нужно разрешение военных комиссариатов для передвижений.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Грузия

Частичная мобилизация в РФ

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