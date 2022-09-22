Фейк: открытки в WhatsApp могут лишить пользователя аккаунта в мессенджере | 360°

Общество 22 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Фейк: открытки в WhatsApp могут лишить пользователя аккаунта в мессенджере Сообщения об опасных открытках в WhatsApp оказались фейком РИА «Новости»

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В соцсетях запустили старый фейк о том, что открытки в WhatsApp могут навредить смартфону или даже лишить пользователя доступа к аккаунту. «360» разобрался в этом вопросе.

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Фейк

В конце августа жительница Калининграда опубликовала в «Одноклассниках» пост о том, что открытки в WhatsApp могут представлять угрозу для смартфона и компьютера. По ее словам, картинки содержат некие «вирусы», поэтому пересылать их нельзя. В конце сообщения — фраза с просьбой предупредить друзей.

Правда

На то, что сообщение фейковое, наталкивают минимум три факта: пост начинается со слов «с завтрашнего дня», то есть привязки к дате нет, а заканчивается фразой «Новости из сводки МВД». Это отсылка к авторитетному источнику для большей убедительности, однако отсутствует сама ссылка на источник. Просьба о передаче друзьям в конце тоже наталкивает на мысль о том, что перед нами ложная информация.

В конце 2021 года специалисты из «Лаборатории Касперского» предупреждали, что открытки действительно могут быть вредоносными, но речь шла не о самих картинках, а о подписях к ним. Еще один специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин отмечал, что изначально фейк об опасности открыток в WhatsApp появился на одном из развлекательных сайтов, а нынешняя ситуация в обществе благоприятствует распространению хорошо забытых, но проверенных недостоверных сообщений для запугивания людей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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