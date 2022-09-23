Фейк: в Московской области разыскивают трижды судимого рецидивиста | 360°

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Фейк: в Московской области разыскивают трижды судимого рецидивиста

Сообщения о розыске трижды судимого рецидивиста в Подмосковье оказались фейком

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В соцсетях распространяют фейковую ориентировку на розыск трижды судимого рецидивиста. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Сразу в нескольких группах во «ВКонтакте» появилась недостоверная информация о том, что правоохранительные органы разыскивают в Московской области некоего Чайковского Романа Евгеньевича 1980 года рождения, родившегося в станице Воронежской Краснодарского края.

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«Может скрываться в Московской области, в городе Уфе. Активно пользуется услугами такси BlaBlaCar. Устраивается на работу без документов!» — отмечают авторы постов. В каком преступлении подозревают мужчину — не уточняется.

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Правда

Однако при проверке через сервисы Федеральной службы судебных приставов и Министерства внутренних дел найти информацию о том, что человек с приведенными в ориентировке данными находится в розыске, не удалось.

Скриншот базы данных ФССП

Скриншот базы данных ФССП

Таким образом, сообщения в соцсетях — фейк. Это подтвердили РИАМО в пресс-службе управления МВД по городскому округу Красногорск.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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