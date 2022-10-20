Фейк: в бомбоубежищах при московских больницах оборудуют операционные | 360°

Общество 20 октября 2022, 13:56 Фейк: в бомбоубежищах при московских больницах оборудуют операционные В депздраве Москвы опровергли фейки об операционных в бомбоубежищах при больницах РИА «Новости»

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Telegram-каналы сообщили, что в бомбоубежищах при московских больницах появятся операционные. «360» выяснил, почему этой информации нельзя доверять.

Фейк

По распоряжению департамента здравоохранения Москвы в бомбоубежищах, расположенных при больницах в российской столице, начали оборудовать операционные, заявили некоторые Telegram-каналы со ссылкой на анонимные источники.

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«Так, в больнице № 52 бомбоубежища не оказалось, в связи с чем операционную пришлось создавать в подвале здания», — утверждается в посте.

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Правда

Столичный депздрав в комментарии для «Интерфакса» уже опроверг эти сообщения.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности, и никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял», — подчеркнули в ведомстве.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.