Общество 25 июля 2023, 16:31 Фейк: нефть использовали для производства маргарина и пальмового масла Сообщения об использовании нефти для производства маргарина оказались фейком Sorin Gheorghita / Unsplash

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В Сети появились публикации о том, что при производстве пальмового масла и маргарина якобы используют нефть. Авторы распространенного видеоролика заявили, что из черного золота будто бы всегда делали продукты питания благодаря некому «специальному белку». На деле эти данные не имеют ничего общего с действительностью.

Фейк

Громкую новость опубликовали в группе «Новая реальность» социальной сети «ВКонтакте». Почти получасовому ролику дали название «Из нефти можно сделать все. Факты». Неладное можно заподозрить уже в самом начале — на хронометраже 04:10 речь пошла о глобальных катастрофах, потрясавших человечество в XVIII–XIX веках. Авторы прибегли к расхожей псевдогипотизе из области конспирологии и альтернативной истории.

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Дальше — больше. Подписчикам рассказали, что представители ранних цивилизаций якобы активно производили еду из нефти, благодаря чему население Земли достигало 60 миллиардов человек, а проблемы с нехваткой пропитания попросту не было. По словам создателей ролика, в черном золоте будто бы содержится специальный белок, который позволяет превращать ископаемое в продукты.

Одним из таких назвали пальмовое масло. Авторы видео отметили, что этот продукт перевозят в резервуарах для нефти, а иногда ее и вовсе доставляют на заводы, где после из нее изготавливают еду. В список также угодил маргарин.

Правда

Нефть не является исходным сырьем для изготовления продуктов питания в соответствии с утвержденными ГОСТами. По словам директора по техническому регулированию масложирового союза России Екатерины Нестеровой, перевозить пальмовые масла в цистернах из-под углеводородов категорически нельзя. Для этого используют емкости, предназначенные только для пищевых масел.

Технология и объемы производства пальмового масла хорошо изучили, они известны широкому кругу лиц. Основным поставщиком этого продукта в Россию является Индонезия. Там же и в Малайзии больше всего в мире употребляют этот продукт. В топ-3 потребителей вошли Индия, страны ЕС и Китай. Россия не вошла даже в десятку по этому показателю. Более того, пальмовое масло может регулировать уровень холестерина в крови благодаря наличию в своем составе олеина и пальмитата. Однако гидрогенизированная форма этого продукта вредна — она может привести к развитию ишемической болезни сердца.

Учитывая позицию специалистов можно сделать вывод, что данные о производстве пальмового масла и маргарина из нефти являются недостоверными.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.