Общество 21 августа 2023, 17:12 Фейк: начисление россиянам пенсий с помощью ИИ приведет к грубым нарушениям и ошибкам Информация о грубых ошибках при начислении пенсий с помощью ИИ оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети появилось видео с комментариями юриста о начислении россиянам пенсий с помощью искусственного интеллекта. «Эксперт» заявил, что это якобы приведет к грубым нарушениям.

Фейк

Юрист рассказал, что «раз уж даже у людей возникают ошибки, то ИИ тоже будет ошибаться, и получателям придется смириться с этим». По мнению авторов ролика, пенсионеры вообще не смогут пользоваться системой, поскольку вряд ли ее освоят. «Эксперт» также заявил, что пожилым людям удобнее получать выплаты по старинке: наличными или на карточку.

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Правда

Издание URA.ru выяснило у экспертов, так ли страшно, что пенсиями будет заниматься искусственный интеллект. По мнению доктора юридических наук Марины Буяновой, любые неверные расчеты можно оспорить, даже если они осуществлялись с помощью ИИ. Она добавила, что сейчас все расчеты производит программа, а человек лишь вносит в нее данные. С применением искусственного интеллекта это будет происходить еще быстрее и точнее.

В 2019 году глава ПФР Антон Дроздов заявлял, что ИИ станет ядром новой системы начисления пенсий. Участники межрегионального рабочего семинара-совещания Соцфонда России «Внедрение стандарта клиентского обслуживания» в Улан-Удэ рассказали, что ИИ уже сделал необязательным посещение ведомства.

Управляющий ОСФР по Бурятия Климентий Шомоев отметил, что обеспечение электронного взаимодействия фонда со многими госучреждениями позволяет информировать население на каждом этапе оказания услуг. При этом пенсионерам достаточно подать одно заявление на портале «Госуслуги». Социальный фонд самостоятельно проверит все необходимые для установления выплат сведения.

Таким образом, информация о том, что при расчете искусственным интеллектом социальных выплат могут возникнуть различные нарушения и ошибки, является недостоверной. ИИ только облегчит получение выплат.

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