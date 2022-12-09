Общество 09 декабря 2022, 15:56 Фейк: на сайтах бесплатных объявлений продают железобетонные противотанковые надолбы РИА «Новости»

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В СМИ появились фейки о том, что в российских регионах на сайтах бесплатных объявлений стали продавать железобетонные противотанковые надолбы. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Во многих регионах России на сайтах бесплатных объявлений стали продавать железобетонные противотанковые надолбы, заявили некоторые СМИ.

Правда

Распространением подобных объявлений, скорее всего, занимается Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). В реальности купить подобные изделия нельзя. Задача таких фейков — сформировать информационный поток, который повысит уровень тревоги у жителей приграничных российских регионов.

Производители таких изделий не исключают их использование в быту.

«Мы — производители. Заказчик заказывает изделие, а как он его использует, я даже не могу сказать. Может, около подъезда у себя их выкладывает. Может быть, их как клумбы используют, я не знаю», — заявил представитель ООО «Симметрия».

Но сам производитель, естественно, никакими продажами на досках объявлений не занимается.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.