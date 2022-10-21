Фейк: на Сахалине проходит референдум о выходе из состава России | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:52 Фейк: на Сахалине проходит референдум о выходе из состава России РИА «Новости»

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В Сети распространили фейковые сообщения о том, что на острове Сахалин проводят референдум по вопросу выхода из состава Российской Федерации. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

На портале msn.com со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero опубликовали материал, в котором говорится, что на острове Сахалин в рамках некой «Сахалинской народной республики» проходит референдум о выходе из состава России и присоединении к Японии.

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«Голосование идет полным ходом, безопасность гарантирует японская армия. Токио уже признал независимую территорию, а Москва послала туда войска», — утверждают авторы заметки.

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Правда

На сайте самой Il Messaggero такой статьи не нашлось. Очевидны аналогии, которые авторы фейка попытались провести с Донецкой и Луганской народными республиками.

Тем не менее Сахалин был и остается российским регионом. Никакой информации о голосованиях или референдумах на официальных порталах властей субъекта нет, как и в местных СМИ.

Ранее в соцсетях распространяли похожие фейковые сообщения о Приморье и Карелии.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.