Фейк: на кладбище в Шахтах срочно выделят участок для воинских захоронений | 360°

Общество 19 октября 2022, 16:53 Фейк: на кладбище в Шахтах срочно выделят участок для воинских захоронений РИА «Новости»

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В Telegram появились фейки о том, что на одном из кладбищ в городе Шахты решили срочно выделить участок для воинских захоронений. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В городе Шахты Ростовской области власти решили выделить на кладбище участок под воинские захоронения, сообщили некоторые Telegram-каналы. Авторы фейка утверждают, что городская администрация в кратчайшие сроки провела тендер на создание целого такого квартала, он должен появиться уже к 31 октября.

Правда

В администрации Шахт опровергли эту информацию. Еще в 2015 году кладбище поселка Дуваново перешло под контроль города: тогда на нем выделили специальный участок, чтобы хоронить умерших военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны.

За все это время там похоронили 64 человека. Сейчас «возникла потребность проведения плановых работ по приведению указанного участка в надлежащее состояние, а именно очистки от поросли, деревьев, кустарников», подчеркнули местные власти.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.