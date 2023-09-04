Общество 04 сентября 2023, 13:31 Фейк: на избирательных участках в Подмосковье будут дежурить сотрудники военкоматов Сообщения о выдаче повесток на избирательных участках в Подмосковье опровергли

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В социальных сетях распространялась информация о возможном дежурстве сотрудников военкоматов на избирательных участках Московской области. Они якобы будут агитировать россиян подписать контракты и выдавать повестки для уточнения данных. «360» проверил эти сведения.

Фейк

Много сообщений содержали информацию о том, что сотрудники военкоматов будут вручать повестки мужчинам, которые пришли в сентябре проголосовать на выборах.

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Все эти данные объединяли несколько факторов. Во-первых, администрация соцсети оперативно блокировала или удаляла все первоисточники сомнительной информации про вручение повесток на выборах. Во-вторых, информация распространялась исключительно в сообществах о Московской области: Раменское, Видное, Орехово-Зуево. В-третьих, время публикации всех сообщений примерно совпало. И в-четвертых, текст везде был один и тот же.

Таким образом, ложные сообщения служили инструментом для снижения явки на выборах. Кроме того, скоординированные действия явно были попыткой поддержать в обществе напряжение в связи с возможной мобилизацией.

Правда

В Госдуме информацию о новой волне мобилизации опровергли. Государство избрало другой путь пополнения войск — подписание контрактов.

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев рассказал, что правительство запланировало до конца года набрать 420 тысяч военнослужащих по контракту.

Похожие информационные технологии по снижению явки на выборах использовались и раньше. Например, на Украине еще в 2019 году злоумышленники во Львовской области пугали граждан тем, что на избирательных участках их якобы будут поджидать военкомы с повестками.

Таким образом, информация о том, что на избирательных участках в Подмосковье мужчинам будут вручать повестки в военкомат, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.