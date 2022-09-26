Фейк: на избирательных участках в Мариуполе используют ручки-невидимки | 360°

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Фейк: на избирательных участках в Мариуполе используют ручки-невидимки

Сообщения об использовании ручек-невидимок на референдуме в Мариуполе назвали фейком

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В соцсетях распространяются фейки о том, что на мариупольских участках референдума по вхождению в состав России используют ручки-невидимки. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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В украинских Telegram-каналах появились недостоверные сообщения о том, что на избирательных участках в Мариуполе, где жители голосуют за воссоединение с Россией, используют ручки-невидимки.

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Правда

Информация об использовании ручек с исчезающими чернилами не соответствует действительности. Это не имеет смысла, поскольку бюллетень признают недействительным, если отметка в нем пропадет, отметил председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий. Дописать отметку не получится, так как подсчет проходит гласно, с привлечением наблюдателей и СМИ.

Это не первая попытка украинских властей распространять дезинформацию о референдумах в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, которые уже признали состоявшимися. По словам Высоцкого, Киев «бьется в истерике» и пытается запугать население, но это не помешает жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделать свой выбор легитимно, открыто и гласно.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Мариуполь

Референдум в ДНР 2022

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