Фейк: МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев | 360°

Общество 03 ноября 2022, 18:45 Фейк: МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев МВД опровергло фейки о том, что у беженцев перестанут брать отпечатки пальцев

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В СМИ появилась недостоверная информация о том, что МВД отказалось от обязательной дактилоскопии иностранцев, признанных беженцами или получивших временное убежище в России. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Министерство внутренних дел перестанет в обязательном порядке собирать отпечатки пальцев у иностранцев, признанных беженцами или получивших временное убежище в России, сообщили СМИ. Журналисты сослались на соответствующий приказ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Правда

МВД опровергло такие сообщения СМИ. В ведомстве отметили, что беженцы и те, кто получил временное убежище, а также временное удостоверение личности, но не имеющие гражданство, обязаны сдать отпечатки пальцев (однократно) еще на стадии подачи заявления о предоставлении вышеуказанных статусов.

Все категории иностранных граждан, прибывающих в Россию с любыми целями, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, медицинское обследование и фотографирование в сроки, установленные законодательством.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.