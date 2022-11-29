Общество 29 ноября 2022, 15:19 Фейк: московские военкоматы стали запрещать выезд из России мужчинам, приходящим по повесткам «об уточнении данных» РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что в Москве военкоматы стали запрещать выезд из России мужчинам, которые приходят по повесткам «об уточнении данных». «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В Москве мужчинам, приходящим в военкоматы для «уточнения сведений», запрещают выезд из страны. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы со ссылкой на одного из молодых людей. Военком якобы не сообщил ему, на какой срок наложено ограничение, при этом мужчина не служил, но обучался на военной кафедре и у него есть загранпаспорт.

Правда

Авторы фейка не предоставили никаких копий документов, чтобы подтвердить опубликованные ими данные. Кроме того, не называется ни военкомат, который посетил молодой человек, ни даже даже его возраст.

Между тем существует список категорий граждан, которым нельзя выехать из страны. В описываемом случае (военная обязанность) запрет может действовать, если мужчину, к примеру, уже призвали на военную службу.

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