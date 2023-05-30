Общество 30 мая 2023, 14:41 Фейк: мощный паводок случился в Татарстане Данные о сильном паводке в Татарстане оказались фейком Unsplash

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Информация о сильном паводке в одном из районов Республики Татарстан появилась в Сети. Кадры якобы с места событий опубликовали в интернете. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Новостной паблик «Казань — Экспресс» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал информацию о том, что якобы 29 мая в Черемшанском районе Татарстана прошел ливень, который привел к потопу. Сообщество в качестве доказательства обнародовало видео, на котором можно рассмотреть красный трактор с сельскохозяйственным прицепом, двигавшийся по затопленными улицам. Также на кадрах — мужчина в дождевике и по щиколотку в воде. Он пытался снять с прицепа прилипший мусор в виде травы или соломы.

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Далее в объектив камеры попал Т-образный перекресток. Поток, стекающий с улицы, оказался прямо около заборов придомовых территорий. Вода в отдельных местах поднялась почти на высоту заграждений.

Правда

На самом деле в Черемшанском районе не было паводка 29 мая. Такие сведения опровергла пресс-служба местного МЧС в своем Telegram. Представители ведомства отметили, что на кадрах пользователям Сети показали потоп в адыгейском ауле Ходзь, который произошел еще 26 мая. Телеканал «360» также публиковал это видео из Адыгеи 26 мая.

Таким образом можно сделать вывод, что информация о потопе в Черемшанском районе Татарстана является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.