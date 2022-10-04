Фейк: мобилизованный россиянин попросил «благословить США» | 360°

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Фейк: мобилизованный россиянин попросил «благословить США»

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В проукраинских ютьюб-каналах расходится видео о том, как якобы призванный на военную службу россиянин выражает недовольство частичной мобилизацией и выкрикивает антироссийские лозунги. «360» выяснил, почему это фейк.

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Фейк

Мобилизованный солдат дал интервью российскому каналу, во время которого выразил свое недовольство призывом, выкрикивал антироссийские лозунги и просил «благословить США». Видео с этим эпизодом опубликовали на ютьюб-канале Battle Leaks Ukraine.

Правда

Авторы фейка использовали ролик, не имеющий отношения к частичной мобилизации в России. Еще в феврале 2021 года он появился в Сети, сюжет об этом показывали по ТВ.

На самом деле молодой человек на видео — задержанный участник митинга, не согласованного с властями.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

США

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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