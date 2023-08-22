Общество 22 августа 2023, 16:03 (обновлено: 22 августа 2023, 17:22) Фейк: мобилизация возобновится в России осенью Информация о возобновлении мобилизации в России оказалась фейком Svetlana Vozmilova/GlobalLookPress

Читать 360tv в

В Сети появились сообщения о том, что 24 сентября в России якобы вновь начнется мобилизация. «360» выяснил, откуда возникли такие слухи.

Фейк

Подобная информация стала распространяться в оппозиционных и проукраинских Telegram-каналах. Спикеры подтверждали свой тезис скриншотами, сделанными с сайта правительства Адыгеи. Там выложили обращение главы республики Мурата Кумпилова.

Реклама

В разных Telegram-каналах появились материалы о том, что в Адыгее произошла утечка важнейших данных. Якобы 21 августа на сайте Государственного совета республики опубликовали обращение Кумпилова, где он косвенно говорил о введении в регионе особого положения. Также якобы дается список поручений, в числе которых — ограничение выдачи заграничных паспортов лицам моложе 30 лет до получения отметки в военкомате, ограничение массовых мероприятий и усиление с 24 сентября 2023 года контроля «на входах и выходах» из города.

Уже после первого прочтения возникают сомнения в том, что обращение настоящее, поскольку в тексте присутствуют синтаксические и орфографические ошибки. Они недопустимы в официальных документах, к каким относится обращение главы региона к жителям.

Все формулировки составлены очень обтекаемо, каждый человек может додумать полученную информацию так, как ему захочется. Например, речь заходит о введении особого положения, но о правовой основе такого решения ничего не сказано. Также нет никаких разъяснений.

Правда

Оказалось, что сайт правительства Адыгеи взломали. Киберпреступники от имени главы республики представили ложную информацию. Кабмин региона призвал людей доверять данным только из проверенных источников.

Сведения о том, что в России с конца сентября этого года начнется мобилизация, не соответствует реальности. Все новости об этом являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.