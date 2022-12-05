Общество 05 декабря 2022, 11:22 Фейк: Минобороны построило морг в Мариуполе с надписью «Армия России для мариупольцев» РИА «Новости»

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В социальных сетях и Telegram-каналах появилась недостоверная информация о том, что российское Минобороны строит морг в Мариуполе, на крыше которого есть надпись: «Армия России для мариупольцев». «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Минобороны построило в Мариуполе крупный морг, на крыше которого размещена надпись «Армия России для мариупольцев». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший украинский мэр города Петр Андрющенко.

Правда

На самом деле в Мариуполе построили многофункциональный медицинский центр. Его возвели всего за 84 дня. Центр рассчитан на 60 коек и оснащен самым современным оборудованием, сообщили «Аргументы и факты».

Объект ввели в эксплуатацию 26 сентября. В тот же день открылся еще один медицинский центр, возведенный Минобороны России, но уже на 200 мест, — в Луганской Народной Республике. Его также построили в кратчайшие сроки, всего за 101 день, оснастив по последнему слову техники.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.