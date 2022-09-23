Фейк: Минэнерго направит сотрудников на военную службу, чтобы выполнить план по частичной мобилизации | 360°

Общество 23 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: Минэнерго направит сотрудников на военную службу, чтобы выполнить план по частичной мобилизации Информация о том, что Минэнерго направит сотрудников на мобилизацию, оказалась фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространяют фейк о том, что Министерство энергетики направит сотрудников на мобилизацию для выполнения плана по призыву. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

В Telegram-каналах появились недостоверные сообщения о том, что российское Минэнерго отправит сотрудников на военную службу в рамках частичной мобилизации для выполнения плана по призыву в субъектах Федерации. При начислении зарплаты им обещали применять повышенный коэффициент в размере 1,7, утверждают авторы постов.

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Помимо этого, ведомству якобы поручили сотрудничать с военными комиссариатами и «максимально минимизировать количество бронируемых сотрудников, отдавая приоритет первым руководителям предприятий, их заместителям и начальникам производственных подразделений». Для уточнения данных все работники мужского пола должны прийти в военкоматы, сказано в сообщении.

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Правда

Министерство энергетики опровергло распространяемую в Сети информацию. Там отметили, что Павел Сорокин, чья подпись стоит под документом (притом что в ведомстве почти полностью перешли на электронные подписи), — первый заместитель министра, не заместитель, а шапка его письма в реальности выглядит иначе. К тому же подобные документы вообще не входят в зону ответственности Сорокина.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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