Общество 29 мая 2023, 15:21 Фейк: микропластик попал в легкие людей из-за ношения медицинских масок Новость о загрязнении легких микропластиком из-за медицинских масок оказалась фейком Freepik

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Информация, что ношение медицинских масок приводит к загрязнению легких микропластиком, оказалась несоответствующей действительности. На самом деле ученые не обнаружили такой зависимости.

Фейк

Пользователь Семен Грачев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что в легких большинства людей по всей планете будто бы обнаружили микропластик, используемый при производстве медицинских масок. Автор поста связал это с мерами предосторожности, принятыми в период пандемии коронавируса, когда людей обязывали носить средства индивидуальной защиты. Пользователь сослался на исследование, опубликованное в научном журнале Science of the Total Environment.

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Правда

На самом деле в этом исследовании не говорится о связи между микропластиком в легких и хирургическими масками. Ученые сообщили, что микропластик нашли повсеместно, и чаще всего такие случаи встречались в местах плотного заселения и активной жизнедеятельности людей.

Ткани легких брали у 11 пациентов, которым проводили операции на органах дыхания. Судя по публикации в Science of the Total Environment, основной этап исследований прошел в 2018 году. При этом Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года. Вопросы вызывает не только несовпадение по времени, но и репрезентативность данных, которые получили всего у 11 человек.

Таким образом, связи между микропластиком в легких и ношением медицинских масок нет. Информация о негативных последствиях использования средств защиты в пандемию оказалась фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.