22 ноября 2022, 12:52
Фейк: лидеры «Бессмертного полка» опубликовали призывы к терактам в России
В Сети появились фейки о том, что лидеры «Бессмертного полка» опубликовали на сайте движения националистические лозунги и призывы к террористическим актам в России. «360» разобрался в ситуации.
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Фейк
На главной странице гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» опубликованы националистические лозунги и призывы к террористическим актам в России.
Правда
Эти посты не имеют отношения к официальной позиции лидеров «Бессмертного полка». Они размещены неустановленным пользователем в разделе, где посетители сайта могут сами публиковать сообщения. Форум помогает в поиске погибших, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
К сожалению, модерирование в этом разделе происходит медленно, поэтому до сих пор видны посты пользователя, который, используя обсценную лексику и оскорбительный контекст, пытается спровоцировать скандал. Напомним, за подобные провокации в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Терроризм
Фейковые новости
Бессмертный полк
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