Общество 22 ноября 2022, 12:52 Фейк: лидеры «Бессмертного полка» опубликовали призывы к терактам в России РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что лидеры «Бессмертного полка» опубликовали на сайте движения националистические лозунги и призывы к террористическим актам в России. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

На главной странице гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» опубликованы националистические лозунги и призывы к террористическим актам в России.

Правда

Эти посты не имеют отношения к официальной позиции лидеров «Бессмертного полка». Они размещены неустановленным пользователем в разделе, где посетители сайта могут сами публиковать сообщения. Форум помогает в поиске погибших, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

К сожалению, модерирование в этом разделе происходит медленно, поэтому до сих пор видны посты пользователя, который, используя обсценную лексику и оскорбительный контекст, пытается спровоцировать скандал. Напомним, за подобные провокации в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.