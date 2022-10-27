Фейк: конкурс Минцифры об обеспечении 4G малых населенных пунктов пройдет исключительно онлайн | 360°

Общество 27 октября 2022, 15:52 Фейк: конкурс Минцифры об обеспечении 4G малых населенных пунктов пройдет исключительно онлайн РИА "Новости"

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В Сети появились фейки о том, что принять участие в конкурсе Минцифры об обеспечении высокоскоростным мобильным интернетом малочисленных населенных пунктов России можно только онлайн. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Участие в конкурсе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об обеспечении 4G-сетью небольших населенных пунктов России возможно только онлайн, заявили некоторые Telegram-каналы.

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«Жители деревень должны буквально бороться за то, чтобы им провели интернет», — утверждают авторы фейка.

Правда

На самом деле поучаствовать в конкурсе можно как онлайн, так и офлайн. О предстоящем голосовании сообщат в газетах, по телевидению и радио.

Жители населенных пунктов, у которых нет доступа к Сети, смогут отдать свой голос как индивидуально, так и коллегиально, отправив по почте заявление в Минцифры. Сделать это нужно не позднее 26 ноября 2022 года включительно.

В программе действительно есть ограничения по численности населения и некоторым техническим возможностям. Все они связаны с наличием других федеральных и региональных проектов по обеспечению россиян интернетом.

Одна из целей этого конкурса — выявить белые пятна в процессе интернетизации страны и определить населенные пункты, наиболее нуждающиеся в доступе к Сети.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.