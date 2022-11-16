Общество 16 ноября 2022, 17:19 Фейк: каждый десятый сотрудник «Аэрофлота» попадет под сокращение Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о сокращении сотрудников РИА «Новости»

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СМИ распространили недостоверные сообщения о том, что в «Аэрофлоте» сокращают штат сотрудников из-за сложной финансовой ситуации. «360» выяснил подробности.

Фейк

Каждый десятый сотрудник российской авиакомпании «Аэрофлот» попадет под сокращение, после чего их должности упразднят. Об этом сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники.

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«Сокращение коснется обслуживающего персонала, к которому относятся бортпроводники и бортоператоры транспортных самолетов. Пилоты с такой проблемой не столкнутся», — утверждают авторы материала.

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Правда

В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли информацию о сокращении десяти процентов персонала, сообщил портал Tourdom.ru. Представители авиакомпании назвали это фейком.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.