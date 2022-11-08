Фейк: Калмыкия объявила о независимости и выходе из состава России | 360°

Общество 08 ноября 2022, 18:40 Фейк: Калмыкия объявила о независимости и выходе из состава России РИА «Новости»

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В Сети распространили фейковую информацию о том, что Республика Калмыкия объявила о выходе из состава Российской Федерации. «360» выяснил, почему это очередной вброс.

Фейк

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«Калмыкия объявила о независимости. Из Российской Федерации выходит первый регион», — видео с таким заголовком опубликовали в одном из украинских YouTube-каналов.

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Правда

Калмыкия как была, так и остается частью России. Никаких референдумов, которые могли бы сделать легитимным подобную сепарацию, не проводили и не планируют. Региональные СМИ и официальные каналы не сообщали о событиях, описываемых в сюжете украинского информагентства.

Люди, которые заявляют об отделении республики, входят в маргинальное движение «Конгресс ойрат-калмыцкого народа», известное экстремистскими и сепаратистскими высказываниями и акциями. Его курирует сбежавший в Литву Владимир Довданов, который когда-то был министром молодежной политики Калмыкии. Другой руководитель движения, Валерий Бадмаев, ранее бежал в США.

Разнообразные вбросы «Конгресса ойрат-калмыцкого народа» активно пиарят заблокированные в России издания и порталы. При этом журналисты позиционируют движение как некий официальный орган калмыков, что не соответствует действительности.

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