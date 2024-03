Общество 04 марта 2024, 16:51 Фейк: Юрий Гагарин не летал в космос Сообщения о том, что Юрий Гагарин якобы не был в космосе, оказались фейком Russian Look/globallookpress

В Сети начали распространять информацию о том, что советский летчик-космонавт Юрий Гагарин якобы не был в космосе. Данные оказались недостоверными.

Украинское информагентство УНИАН выпустило пасквиль о Юрии Гагарине и первом полете человека в космос. В 14-минутном ролике, в котором и без того много лживых данных, говорилось о том, что якобы Гагарин не летал в космос. При этом в качестве аргумента авторы материала указали то, что о полете Юрия Алексеевича объявили постфактум — без анонсов на всю страну по телевизору.

На самом деле Юрий Гагарин является первым человеком, совершившим полет в космос. А о том, почему информацию об этом событии дали постфактум, говорил еще один из основателей Центра управления полетами Юрий Мозжорин.

Он вспоминал, что сообщения о полете человека в космос готовили заранее, чтобы не тратить время на написание текста и его передачу на радио и телевидение. И все данные, согласованные конструктором Сергеем Королевым и руководством, уже находились в СМИ в запечатанных конвертах.

В случае успешного выхода на орбиту Гагарина они по сигналу вскрывались, вписывались переданные по телефону параметры орбиты, и это событие становилось предметом международной гласности. Юрий Мозжорин

Также имелись два пакета с проектами несчастливых сообщений. Короткое подготовили на случай гибели космонавта. Еще одно — на случай невыхода Гагарина на орбиту, но при нештатной посадке на какой-либо иностранной территории или в акватории мирового океана. В нем содержалось обращение ко всем государствам с просьбой оказать содействие в его розыске и возвращении. В том числе к той стране, на территории которой мог приземлиться космонавт,

После стало известно, что в Минобороны СССР присвоение нового звания Гагарину заняло больше времени, чем предполагалось. Поэтому команда о вскрытии первого конверта поступила на 40 минут позже старта.

Украинское информагентство попыталось разжечь ненависть к Гагарину, в том числе классовую. УНИАН назвало космонавта «обманщиком», который якобы не был в космосе и водил за нос весь мир, получив при этом четырехкомнатную квартиру для семьи из четырех человек с двумя однополыми детьми, автомобиль «Волга» и премию в 15 тысяч рублей. Это более чем в 185 раз превосходило среднюю зарплату советского человека.

Украинское агентство попыталось выдать лживые нарративы за правду и настроить людей против героя, который рисковал своей жизнью ради науки.

Ролик вышел за пару месяцев до юбилея Гагарина — 9 марта отметят 90-летие со дня рождения космонавта. Чтобы зацепиться за волнующую многих дату, украинское СМИ попыталось поставить под сомнение реальные достижения СССР.

Факт полета официально подтверждает Российское историческое общество, которое к одной из годовщин героического события опубликовало статью с подробностями запуска. Также обнародован список источников по этой теме, в том числе доступных в электронном виде. При этом никто в мире, даже США, никогда не ставил под сомнение реальность первого полета человека в космос и тот факт, что первым на орбите оказался именно Юрий Гагарин.

Американцы даже отследили полет «Востока-1», перехват данных с которого начался 12 апреля в 09:26 по московскому времени, когда аппарат попал в зону станций слежения США.

Уже 22 апреля 1961 года в газете The New York Times вышла подтвержденная ЦРУ статья «How U.S. Confirmed Soviet Space Era Feat». В ней подробно описали этапы отслеживания полета Гагарина, начиная с его приготовлений, в том числе наблюдение с помощью радиолокационных станций дальнего обнаружения в Турции.

Через 58 минут после начала приема сигнала отдельные кадры из этой телетрансляции переслали в штаб-квартиру АНБ в Форт-Миде. На видео хорошо видно, как Гагарин двигается и ведет переговоры. Получается, что уже меньше чем через 20 минут после старта правительство США получило доказательство из надежного источника. Поэтому американские власти никогда не ставили полет советского космонавта под сомнение.

Таким образом, украинское информагентство УНИАН опубликовало лживый фильм, в котором оклеветало героический поступок Юрия Гагарина. Ни одного реального аргумента СМИ не привело. При этом в Сети есть достоверные факты полета Гагарина в космос, в котором не сомневались даже власти США.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.