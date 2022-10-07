Фейк: «Яндекс» пригласил россиян в военкоматы, где можно посостязаться с другими военнообязанными | 360°

Общество 07 октября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: «Яндекс» пригласил россиян в военкоматы, где можно посостязаться с другими военнообязанными Сообщения о том, что «Яндекс» приглашает россиян в военкоматы, назвали фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяется фейковая информация о том, что компания «Яндекс» приглашает россиян в военные комиссариаты, где они могут посостязаться с другими военнообязанными и выиграть приз. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В Telegram-канале под названием « Кабачковая икра по акции » появился пост о том, что «Яндекс» приглашает поучаствовать в онлайн-чемпионате Yandex Cup, который в этом году включает шесть направлений: пехоту, артиллерию, танковые войска, кавалерию, войска связи и десантные войска.

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Согласно скриншоту с анонсом, Yandex Cup проходит в два «этапа» — медкомиссия и мобилизация — и предоставляет возможность помериться силами «с другими военнообязанными, выиграть денежный приз и начать карьеру в армии».

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Правда

Сами авторы Telegram-канала сопроводили пост скрытым дисклеймером о том, что это шутка. Основой для фейка послужил настоящий конкурс для IT-разработчиков Yandex Cup.

Онлайн-чемпионат стартует 1 ноября и проводится по шести направлениям: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, аналитика, алгоритм и машинное обучение.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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