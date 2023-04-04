Общество 04 апреля 2023, 16:41 Фейк: из-за нехватки денег в России будут закрывать поликлиники, больницы и музеи Заявления Геращенко о том, что в России из-за нехватки денег закроют больницы, — фейк РИА «Новости»

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В Сети запустили волну фейков о том, что из-за проблем с бюджетом в России будут закрывать поликлиники, больницы и музеи. «360» выяснил правду.

Фейк

В Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко появился пост о том, что в России назревает огромный дефицит бюджета: только за три первых месяца 2023 года его показатель достиг трех триллионов рублей.

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Как утверждает Геращенко, в рамках «плана спасения» Минфин России предложил правительству сократить число казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов власти. Однако это не коснется ФКУ, которыми заведуют силовые структуры.

«К ФКУ относятся научно-исследовательские институты, аналитические центры, архивы, музеи, поликлиники и больницы, прикрепленные к министерствам и ведомствам, а также лепрозории, противочумные центры и психиатрические лечебницы. Статус ФКУ имеют военкоматы, СИЗО, учреждения миграционной и таможенной служб», — говорится в посте.

Правда

Геращенко снова выдает желаемое за действительное. Сокращение числа федеральных казенных учреждений действительно проведут. Только после этого средства, выделенные на них, не будут переориентированы: за счет них повысят зарплаты оставшимся специалистам.

Таким образом, можно точно сказать, что сокращения происходят не из-за нехватки средств, а именно для оптимизации работы правительства и федеральных структур.

РИА «Новости»

Происходящее с ФКУ следует рассматривать с точки зрения продолжения масштабной административной реформы, которую начал премьер-министр Михаил Мишустин еще в 2021 году, задолго до спецоперации на Укриане. Так, во время реформы сократили более 30 тысяч госслужащих.

Что касается дефицита бюджета в первой декаде марта на уровне 3,3 триллиона (больше, чем планировалось на весь год), это объясняется опережающим финансированием.

«Причина простая: мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование — часть расходов перенесена на начало года», — объяснял ранее Мишустин. Он подчеркивал, что краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют угрозы для страны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.