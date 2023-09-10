Общество 10 сентября 2023, 11:17 Фейк: группы мигрантов привезли в Мариуполь для участия в выборах Авторы фейка о выборах в Мариуполе использовали старое видео протестов в США РИА «Новости»

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Проукраинские Telegram-каналы начали распространять фейковую информацию о проведении выборов в России. Авторы вбросов утверждали, что власти РФ якобы свозили в Мариуполь мигрантов для голосования. Иллюстрировали эти недостоверные данные видеозаписью, сделанной в США еще в конце декабря 2022 года.

Фейк

Российские власти автобусами свозили в Мариуполь мигрантов для участия в голосовании — с таким заявлением выступил один из проукраинских Telegram-каналов «Клирик & Скрепецкий & Атака дронов!»

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На кадрах, который тут же опубликовали авторы сообщения, можно видеть группы людей, которых привезли на автобусах якобы для участия в выборах. Запись сделана в ночное время и без указания места и времени съемки.

Правда

В реальности это видео сняли в США 25 декабря 2022 года у резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне. Туда по решению властей штата Техас доставили группу нелегальных мигрантов в знак протеста против излишне мягкой миграционной политики президента страны Джо Байдена, сообщал ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Кроме того, определить фейк можно и по другим признакам. На кадрах видны люди, одетые не по погоде, поскольку они прибыли из южного штата. В Вашингтоне в тот день было морозно — температура упала до -10. Поэтому людям выдавали пледы.

В Мариуполе температура воздуха 9 сентября не опускалась ниже +12 градусов. Деревья в городе тоже сохранили свою зеленую листву — она еще не успела пожелтеть и опасть.

Таким образом, информация о том, что российские власти автобусами свозили в Мариуполь мигрантов для участия в голосовании, недостоверна. Для создания фейка авторы вброса использовали старое видео, снятое в США во время протестов против политики президента Байдена в отношении мигрантов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.