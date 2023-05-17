Общество 17 мая 2023, 18:05 Фейк: гормональные контрацептивы, бюстгальтеры и дезодоранты провоцируют развитие рака молочной железы Информация о влиянии дезодорантов и бюстгальтеров на развитие рака груди оказалась фейком deodorant

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В Сети появилась информация о том, что гормональные контрацептивы увеличивают риск развития рака молочной железы. Также спровоцировать опасное заболевание якобы может долгое ношение бюстгальтеров с косточками и использование дезодорантов и антиперспирантов.

Фейк

В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что гормональные контрацептивы снижают риск заболевания раком матки, но увеличивает риск развития рака шейки матки и молочной железы. Поэтому при назначении подобных препаратов вроде должны давать пациентам право самостоятельно выбрать, что им предпочтительнее: «жить ли, или, если умереть, то от какого именно рака».

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О развитии онкологии из-за неправильно подобранного бюстгальтера рассказал «Вечерней Москве» онколог-маммолог, пластический хирург Александр Братик. По его словам, если при физической активности косточка лифа давит на молочную железу или упирается в подмышечную область, со временем из-за этого может появиться узловое образование. Оно же и провоцирует рак.

Согласно статье портала Infox, содержащиеся в антиперспирантах частицы алюминия при большой концентрации якобы способны вызывать рак молочных желез и сосудистые заболевания.

Правда

Национальный институт рака США на основе исследования пришел к выводу, что влияние дезодорантов и антиперспирантов на развитие рака груди у женщин не доказано.

Соединения на основе алюминия используются в качестве активного ингредиента в антиперспирантах. Они образуют временную «пробку» в потовых протоках, которая останавливает капли пота на поверхности кожи. Некоторые исследования показывают, что содержащие алюминий антиперспиранты, которые остаются на коже возле груди, могут оказывать гормональное действие.

Поскольку эстроген может способствовать росту клеток рака молочной железы, некоторые ученые предположили, что соединения на основе алюминия могут способствовать развитию заболевания. Но исследование 2014 года показало, что нет четких доказательств того, что использование подобных антиперспирантов или косметических средств для подмышек увеличивает риск развития рака молочной железы.

То же касается и влияния ношения бюстгальтера. В научном журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, издаваемом Американской ассоциацией исследований рака, опубликованы результаты исследования зависимости рисков возникновения рака молочной железы от лифа.

Группа ученых пришла к выводу, что ни размер чашки бюстгальтера, ни время его ношения, ни косточки или возраст, в котором девушка начинает регулярно носить лиф, не связаны с риском образования рака молочной железы.

Что же касается гормональной терапии, то комбинированные оральные контрацептивы (КОК) не увеличивают риск развития рака. Информацию об этом подтвердили в статье «Пероральные контрацептивы и менопаузальная гормональная терапия как категории риска рака молочной железы», изданной учеными Сеченовского университета.

Таким образом, информация о том, что гормональные контрацептивы, ношение бюстгальтеров или использование дезодорантов влияют на увеличение риска развития рака молочной железы, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.