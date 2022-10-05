Фейк: «Газпром» закупил тысячи дронов, но не отправил их в зону спецоперации | 360°

Общество 05 октября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: «Газпром» закупил тысячи дронов, но не отправил их в зону спецоперации Depositphotos / Dusan Petkovic

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Украинские Telegram-каналы распространили недостоверную информацию о том, что «Газпром» закупил более тысячи дронов и использовал их во время шоу в Петербурге, а не передал военным. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В одном из украинских Telegram-каналов появился пост о том, что на фоне «нехватки БПЛА» в российской армии «Газпром» закупил более тысячи дронов. Однако использовал их в световом шоу.

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Сообщение проиллюстрировано фотографией цветного дракона на ночном небе, а ниже и сбоку видны очертания стадиона «Газпром Арена» и главного офиса российской компании.

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Правда

Подобные заявления делали и российские журналисты, однако они быстро поняли, что это фейк. Дело в том, что кадр с драконом взят из светового дрон-шоу, которое компания Sony устроила в начале февраля, чтобы прорекламировать игру Horizon: Forbidden West.

Представление прошло в Санкт-Петербурге в преддверии премьеры нового эксклюзива от команды PlayStation и включало в себя несколько синхронизированных полетов. Рой квадрокоптеров парил в воздухе и складывался в различные композиции, например гигантскую фигуру дракона из игры, а также логотипы «Horizon: запретный Запад» и PlayStation.

Следовательно, к «Газпрому» и спецоперации на Украине это мероприятие не имеет никакого отношения.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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