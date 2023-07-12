Общество 12 июля 2023, 18:01 Фейк: ФСБ заподозрила сотрудников института культуры в Кемерове в отмывании денег Новость о возможном отмывании денег сотрудниками института культуры в Кемерове была фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что сотрудники ФСБ якобы заподозрили сотрудников Кемеровского государственного института культуры в отмывании денежных средств. В ситуации разобрался «360».

Фейк

В Сети появилась информация, что в Кемеровском государственном институте культуры несколькими сотрудниками якобы заинтересовалась ФСБ. Дело будто было связано с отмыванием средств работниками вуза. «Доказательством» стала переписка ректора КемГИКа Александра Шункова с подчиненной.

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Женщина писала, что готова предоставить свои данные для проверки — она ничего не скрывает. Письмо, которое ей приходило раньше, попало в спам.

«Я сегодня был в управлении ФСБ, им поступили бумаги из Москвы по уголовному делу, связанному с коррупцией и отмыванием денежных средств. Мне дали список людей, которые фигурируют в этом деле», — писал некто, контакт которого был записан как «Александр Викторович», а на аватаре было фото ректора.

Правда

Подозрения вызвали уже сами сообщения — якобы ректор КемГИКа в личной переписке менял пол с мужского на женский. Сообщение начиналось с фразы: «Я сегодня был в управлении ФСБ…», а затем: «Я подтвердила то, что вы наш сотрудник…».

Кроме того, в сообщениях от ректора института культуры было допущено слишком много грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок.

Сам Александр Шунков заявил, что в Telegram от его имени мошенники создали фейковый аккаунт и рассылали сообщения. Руководитель кемеровского института культуры добавил, что не пишет никому никаких просьб и попросил связываться с ним, если кому-то напишут мошенники.

«У меня единственный аккаунт, других нет! Прежде чем отвечать на фейковые обращения, вступать в диалог и выполнять требования мошенников (по банковским картам), свяжитесь со мной!» — опубликовал Шунков запись во «ВКонтакте».

Подобная ситуация сложилась в Курской области. От имени главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы Михаила Лукашова сотрудники получали сообщения о привлечении их к уголовным делам о легализации незаконных доходов. Мошенники также просили предоставить данные о банковских счетах и другую чувствительную информацию. Руководитель медучреждения опубликовал опровержение во «ВКонтакте».

«Если вам придут подобные сообщения якобы от моего имени — это мошенничество. Прошу вас проявлять бдительность и рассказать об этом коллегам», — сообщал Лукашов.

В обоих случаях при общении с потенциальными жертвами от имени их руководителей ссылались на репутацию личную и корпоративную и просили «с должной ответственностью» относиться к ситуации, не разглашать информацию до конца «разбирательств».

Информация о том, что в Кемерове сотрудников института культуры ФСБ подозревает в отмывании денежных средств, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.