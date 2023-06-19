Общество 19 июня 2023, 15:25 Фейк: единственную школу Свияжска продадут инвесторам из Турции Новость о продаже единственной школы Свияжска турецким инвесторам оказалась фейком Freepik

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Единственную школу исторического города Свияжска, находящегося на острове в Зеленодольском районе Татарстана, не планировали продавать турецким инвесторам. Новость о передаче учебного заведения иностранцам оказалась не соответствующей действительности.

Фейк

Портал 116.ru написал, что жители Свияжска забили тревогу из-за слухов о судьбе местной школы, находящейся в историческом здании. По неподтвержденным данным, учебное заведение собираются передать турецким бизнесменам и закрыть его. Активисты движения «Регионы за единство России» развернули протестную кампанию против передачи школы иностранным инвесторам.

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Правда

Исполняющий обязанности главы исполкома Зеленодольского района Александр Старостин официально ответил на коллективное обращение жителей Свияжска. Он указал в документе, что закрытие МБОУ «Свияжская ООШ ЗМР РТ» не планируется. По словам Старостина, школа принимает от родителей будущих первоклассников заявления на 2023–2024 учебный год.

Кроме того, агентство «Татар-информ» обратилось за разъяснениями в пресс-службу Зеленодольского района. Ее руководитель Регина Чибрикова назвала недействительной информацию о закрытии школы и последующей продаже здания кому-либо.

По словам Чибирковой, в пресс-службе изучили видеоролик, из-за которого распространились недостоверные сведения. В качестве оснований для опасений собеседники авторов материала употребили слово «слухи», отметила руководитель пресс-службы.

«Мы же говорим, что вся эта раздутая история — самый настоящий фейк. Свияжская школа имеет богатую историю и является памятником архитектуры республиканского значения», — подчеркнула Чибрикова.

Агентство «Татар-информ» написало, что образовательную организацию учредил исполком Зеленодольского района. На сегодняшний день школу посещают 43 учащихся и 12 воспитанников дошкольной группы, находящейся в том же здании.

Школу на 73 места построили на острове в 1914 году. В прошлом здесь располагалась женская прогимназия.

Здание учебного учреждения — памятник архитектуры республиканского значения. В 2010–2011 годах строение отреставрировали при финансовой поддержке республиканского фонда «Возрождение».

Таким образом, сведения, что единственную школу в Свияжске продают инвесторам из Турции, недостоверны. В действительности нет никаких фактов, подтверждающих эти слухи. По официальным данным, школа продолжает образовательную деятельность и ведет набор учащихся на следующий учебный год.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.